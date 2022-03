Vasluienii care gazduiesc refugiati sunt obligati sa anunte politia

Cu peste 4.250 de refugiati in 24 de ore, punctul de trecere a frontierei Albita este printre cele mai solicitate de refugiatii ucraineni. Potrivit legii, persoanele care primesc refugiati trebuie sa anunte la politie gazduirea, pentru ca autoritatile sa aiba o situatie clara atat a numarului, cat si a localizarii refugiatilor.Plecat in strainatate de ani de zile, un vasluian din Laza a gazduit in vila sa 22 de copii si cinci adulti, punandu-si astfel casa la dispozitia refugiatilor. Este doar ... citeste toata stirea