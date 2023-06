Clubul de fotbal vasluian CSM Vaslui ii cheama pe vasluieni alaturi de echipa orasului la meciul de sambata, 17 iunie, cand CSM joaca cu Moldova Cristesti mansa tur a barajului de promovare in Liga a III-a.SANYO DIGITAL CAMERA "Am intrat in saptamana decisiva!", scriu cei de la CSM Vaslui, care ii indeamna pe vasluieni sa fie alaturi de echipa de fotbal a municipiului Vaslui intr-un moment foarte important: "Hai alaturi de noi! Sa aratam ca si la Vaslui se umple stadionul! Impreuna promovam!". ... citeste toata stirea