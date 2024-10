Vasluienii, invitati, in week-end, sa adopte un caine fara stapan

Pentru al treilea an consecutiv, Primaria Vaslui organizeaza un targ de adoptii pentru cainii fara stapan cazati in adapostul public al municipiului resedinta. Evenimentul va avea loc in week-end, mai exact sambata, 12 octombrie, in intervalul orar 9.00-16.00, pe terenul de tenis din incinta Parcului Copou.Ca si in anii 2022 si 2023, actiunea este organizata in colaborare cu SC Goscom SA Vaslui, operatorul autorizat al Serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan. ... citește toată știrea