Cele mai apreciate sporturi, fotbalul si handbalul, revin in forta in municipiul Vaslui, la sfarsitul acestei saptamani. Echipa locala de fotbal, CSM Vaslui, va disputa sambata primul sau meci pe teren propriu din Liga a 3-a, in vreme ce duminica echipa de handal joaca primul meci acasa din acest sezon al Ligii Zimbrilor.SANYO DIGITAL CAMERA Fotbalul si handbalul, sporturile care se bucura de cea mai mare popularitate in randul romanilor si, implicit, vasluienilor revin in municipiul Vaslui, ... citeste toata stirea