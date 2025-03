Vasluienii mai au la dispozitie doar trei saptamani pentru a beneficia de reducere la plata impozitelor

Doar trei saptamani, pana la 1 aprilie. Este ultima zi in care persoanele fizice si juridice mai pot beneficia de bonificatia de 10% pentru plata integrala a impozitelor. Vasluienii pot beneficia de o reducere de 10% daca isi achita integral impozitul pe cladiri, terenuri, mijloace de transport aferent acestui an pana la data de 31 martie 2025.In conformitate cu Codul Fiscal, taxele si impozitele locale se pot plati in doua transe egale, avand ca termen de plata 31 martie si 31 septembrie. ... citește toată știrea