La editia din acest an a campaniei nationale "Let's do it, Romania!", mii de elevi, parinti, profesori, salariati si pensionari s-au implicat activ in ecologizarea spatiilor verzi din judetul Vaslui. Astfel, in cadrul celei mai ample campanii de curatenie generala, nu mai putin de 5.800 de voluntari au strans 5.200 de saci plini cu deseuri."Let's do it, Romania!" este cel mai mare proiect de implicare sociala organizat in Romania. Din 2009 si pana in 2022, nu mai putin de 2.260.000 de ... citeste toata stirea