Vasluienii pot fi donatori de sange la ei in oras

Miercuri, pe 15 februarie, vasluienii care vor sa doneze sange nu mai trebuie sa se deplaseze la centrul de la Barlad si vor putea dona la ei in oras, la punctul de donare de langa spitalul judetean, in cadrul programului de colecta mobila.Colecta mobila pentru donarea de sange revine in municipiul Vaslui, dupa ce miercurea trecuta a fost in Husi."Donarea de sange este darul vietii!", spun organizatorii, care adauga ca "fara donatori, multi bolnavi nu ar mai fi in viata astazi!". "Prin ... citeste toata stirea