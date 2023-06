Pe fondul imbatranirii generale a populatiei, fenomen care afecteaza intreaga tara, ca si UE, judetul Vaslui se pastreaza cu una dintre cele mai tinere populatii, varsta medie, inregistrata la Recensamantul din 2022, fiind de 40,5 ani, cea mai mica dupa Ilfov - 38,1 ani si Suceava - 39.4 ani.Varsta medie in judetul Vaslui era, la Recensamantul din 2022, de 40,5 ani, cu mai bine de un an sub media nationala.Astfel, pe fondul fenemenului general de imbatranire a populatiei, care caracterizeaza ... citeste toata stirea