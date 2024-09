Vasluienii refuza sa-si vacineze copiii

In judetul Vaslui, conducerea Directiei de Sanatate Publica a atras atentia, la ultima sedinta a Colegiului Prefectural, asupra scaderii gradului de acceptare a vaccinurilor de catre parinti.Potrivit directorului executiv al institutiei, Mihaela Vlada, rata de vaccinare este de 80%.Aceasta acceptare a scazut cumva de la an la an si n-am putea sa spunem ca este vorba doar despre mediul ... citește toată știrea