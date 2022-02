Vasluienii s-au descurcat in afaceri. Cele mai putine firme desfiintate in 2021

In anul 2021 s-a inregistrat un record al firmelor care au fost desfiintate in Romania, 28.749 de societati fiind dizolvate, cu 23,17% mai mult fata de 2020 (23.341). Daca in Bucuresti s-a inregistrat o crestere de la un an la altul cu 16,45%, cu nu mai putin de 5.239 de firme suspendate, iar in Constanta de 31,16%, in judetul Vaslui, 2021 a fost un an mai bun decat precedentul, cu numai 196 de firme inactivate, mai putin cu 2,16% fata de 2020.Judetul Vaslui a mers impotriva curentului ... citeste toata stirea