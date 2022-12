Vasluienii s-au saturat de comertul pe cont propriu!

* numarul de Intreprinderi Individuale (II) nou infiintate s-a injumatatit la Vaslui, in acest an * Vasluiul s-a ales acum si cu un nedorit record in materie comerciala - a devenit judetul cu cele mai putine PFA-uri (persoane fizice autorizate) din tara - doar 145 in primele zece luni ale anului in curs!Climatul economic nefast din ultima perioada a avut repercursiuni si in randurile celor care si-au deschis sau intentionau sa-si inmatriculeze o firma in Registrul Comertului.Multi dintre ... citeste toata stirea