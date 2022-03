Vasluienii se pot autorecenza online

De ieri, 14 martie 2022, a inceput prima etapa de colectare a datelor in cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor. Astfel, vasluienii se pot autorecenza accesand siteul www.recensamantromania.ro.De ieri, 14 martie 2022, a inceput prima etapa de colectare a datelor in cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor, etapa in care vasluienii, ca si ceilalti romani, sunt invitati sa se autorezenzeze. Ei pot face acest lucru accesand siteul www.recensamantromania.ro, unde vor primi toate ... citeste toata stirea