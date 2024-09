Vasluienii sunt asteptati la Targul de Toamna weekendul viitor

Consiliul Local si Primaria Municipiului Vaslui, prin Directia Administrare Piete, Targuri si Oboare, va organiza, in zilele de 27, 28 si 29 septembrie, o noua editie a Targului de Toamna. Peste 150 de producatori vasluieni si din tara vor fi prezenti in parcarea Piatei Traian, pentru a oferi spre vanzare legume, fructe, lactate, branzeturi, semipreparate din carne, conserve de legume si fructe, produse de patiserie, suc de mere, must, produse apicole si articole de uz gospodaresc.Ca in ... citește toată știrea