Vasluiul a intrat in finala pentru titlul de Capitala Tineretului din Romania 2024. Cine sunt concurentii

Municipiile Ploiesti si Vaslui si orasul Oravita au intrat in finala competitiei pentru titlul de Capitala Tineretului din Romania 2024, anunta, marti, Consiliul Tineretului din Romania.Conform sursei citate, in prima etapa de jurizare au candidat pentru titlul de Capitala Tineretului din Romania 2024 orasele Bistrita, Oravita, Ploiesti, Ramnicu Valcea si Vaslui.In urma jurizarii, Ploiesti, Oravita si Vaslui merg mai departe in finala competitiei.'Incepand cu data de 12 iulie incepe cea ... citeste toata stirea