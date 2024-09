Vasluiul, afectat de inundatii

Mai multe curti, gradini si drumuri au fost inundate din cauza precipitatiilor abundente cazute in ultimele ore in judetul Vaslui.Potrivit autoritatilor, pe raul Elan, in zona podului de beton Murgeni - Falciu, apa a iesit din albia minora, dar nu sunt locuinte afectate.In comuna Banca, zona Vanbet, carosabilul este acoperit cu apa, traficul rutier desfasurandu-se cu dificultate, iar la intrarea in Falciu, dinspre municipiul Husi, apa a trecut peste terasamentele drumului national, in zona ... citește toată știrea