Vasluiul secolului XXI: mai mult de 16.600 de persoane nu au medic de familie!

Nu mai putin de sapte comune din judet, insumand mai bine de 16.600 de locuitori, nu beneficiaza in prezent de serviciile unui medic de familie. In consecinta, bolnavii sau cei care au nevoie de vreo adeverinta medicala sunt nevoiti sa bata drumul pana la Barlad, Vaslui sau in comunele apropiate cu dispensar.In anul de gratie 2022, cand aproape toata lumea depinde de tehnologie pentru orice, inca mai exista oameni in judetul Vaslui care nici macar nu se pot bucura de o minima ingrijire ... citeste toata stirea