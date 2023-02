Vasluiul si Botosaniul deschid lista analfabetilor

Cu doar 7,2% dintre locuitori cu studii superioare, judetul Vaslui este zona din tara in care populatia este cel mai putin educata.Constatarea, rezultata din rezultatele provizorii ale Recensamantului Populatiei din 2021, este intarita si de proportia de 50,3% a celor cu un nivel scazut de educatie, care situeaza, din nou, judetul Vaslui in fruntea clasamentului national.Cele mai multe comentarii in legatura cu datele furnizate s-au referit la scaderea populatiei, care la nivel national a ... citeste toata stirea