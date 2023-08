In curand in judetul Vaslui vor aparea 14 statii de incarcare pentru masinile electice. Consiliul Judetean doreste aplasarea lor in mai multe locuri, pentru a acoperi intreg judetul: Vaslui, Barlad, Negresti, Codaesti si Bacesti. Scopul final al acestui proiect este eliminarea gazelor de sera si incurajarea cresterii numarului masinilor electrice.Autoritatile judetene doresc amplasarea de statii de alimentare pentru vehicule electrice in mai multe zone din judet, in cadrul unui program privind ... citeste toata stirea