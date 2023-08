De remarcat faptul ca judetul Vaslui este printre ultimele 5 din tara in ceea ce priveste inmatricularile de autovehicule electrice: parcul auto vasluian numara doar 71 autoturisme si 2 motociclete electrice!Judetul Vaslui va beneficia in scurt timp de 14 statii de incarcare cu putere normala pentru masinile electrice. Dintre acestea, 9 se regasesc in municipiul Vaslui.Noile statii vor fi montate la Palatul Administrativ, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, ... citeste toata stirea