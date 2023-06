Locuitorii oraselor Vaslui si Barlad, situate la o distanta de aproximtiv 55 de kilometri, se contrazic si se tachineaza reciproc de aproape jumatate de secol. Replicile acide s-au metinut in ciuda trecerii timpului si chiar au fost alimentate de clasa politica. Resentimentele au la baza o nedreptate istorica comisa in 1968, cand a avut loc sistematizarea tariiRivalitatea dintre locuitorii celor doua orase vasluiene se mentine in ciuda trecerii timpului si s-a nascut in 1968 cand a avut loc ... citeste toata stirea