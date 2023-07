Pana la data de 31 august,vasluieniiinteresati sa-si completeze vechimea in munca pentru a beneficia de pensie anticipata sau pensie intreaga la limita de varsta au posibilitatea sa-si achizitioneze vechime suplimentara, inclusiv in rate.Costul unei luni de vechime in munca este, in prezent, de 750 de lei, iar pentru un an, suma de plata este de 9.000 de lei.In judetul Vaslui, au existat persoane care si-au procurat vechimea raportata la salariul minim pe economie, insa au fost si ... citeste toata stirea