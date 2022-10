Veste buna pentru locuitorii din Muntenii de Jos: Asfaltari pe drumurile secundare

Locuitorii comunei Muntenii de Jos, in special cei din satul Manjesti, au fost anuntati de catre Primarie ca infrastructura rutiera va intra intr-un amplu proces de modernizare. In Manjesti vor continua asfaltarile pe artera principala, dar si drumuri secundare, pe 3,2 km, vor fi asfaltate cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii.Primaria Muntenii de Jos le-a dat o veste buna locuitorilor inca de luni, in prima zi a saptamanii: "Infrastructura rutiera din satul Manjesti a intrat ... citeste toata stirea