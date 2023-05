Cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi, marcata in fiecare an pe 29 aprilie, reprezentantii uneia din cele patru unitati militare ce compun Garnizoana Barlad le-au adus un omagiu putinilor veterani care mai traiesc in judetul Vaslui. Astfel, reprezentantii Regimentului 52 Artilerie Mixta "General Alexandru Tell" au vizitat sapte veterani, cu acest prilej daruindu-le pachete cadou."Respect si recunostinta veteranilor de razboi! In contextul sarbatoririi Zilei Veteranilor de Razboi, pe 29 aprilie, ... citeste toata stirea