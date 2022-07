Vinderei: debutul colectarii gunoiului din poarta in poarta, un esec!

Dupa prima zi in care gunoiul menajer al cetatenilor din comuna Vinderei nu a mai fost colectat direct la platformele special amenajate, ci din poarta in poarta, Ionut Ghiur, primarul UAT-ului a tras concluzia: un esec! Oamenii au aruncat la gunoi inclusiv mortaciuni, resturi vegetale, balegar, electrocasnice, etc., adica tot ce nu nu are ce cauta la deseuri menajere."Din pacate, prima zi de colectare a gunoiului menajer din poarta in poarta (5 iulie, n.r.) a fost un esec, atat pentru ... citeste toata stirea