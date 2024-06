Vlad Mocanu, vicecampion european la minifotbal cu echipa Romaniei

Nationala de minifotbal a Romaniei, cu vasluianul Vlad Mocanu in lot, a pierdut, sambata seara, la loviturile de departajare, finala Campionatului European, la Sarajevo, in Bosnia-Hertegovina. Dupa 1-1 in timpul regulamentar, s-a ajuns la penalti, unde "tricolorii" au fost invinsi cu 10-9 de Serbia. Mocanu a marcat al cincilea gol pentru echipa nationala, insa, la 10-9, Siplacan a trimis pe langa bara, fiind singurul jucator care n-a nimerit poarta.De sase ori campioana continentala, echipa ... citește toată știrea