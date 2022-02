Vor, nu vor, marti, elevii vor citi!

Pe data de 15 februarie, toate scolile vor marca, pentru prima data, Ziua Nationala a Lecturii. Principala activitate avuta in vedere pentru a sarbatori aceasta zi, asa cum a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, este citirea unor paragrafe din diverse carti preferate ale elevilor."Am decis, in calitate de ministru al Educatiei, ca marti, 15 februarie 2022, in toate scolile, programul sa se modifice astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, la ora 11.00 si la ora 14.00, ... citeste toata stirea