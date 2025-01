"Wazary Dojo" Barlad si-a premiat performerii anului 2024

In week-end, Clubul Sportiv "Wazary Dojo" Barlad a organizat anuala festivitate de premiere a sportivilor care, in 2024, au obtinut rezultate excelente la competitiile nationale si internationale de kempo la care au luat parte.Evenimentul a avut loc sambata, 25 ianuarie, intr-un cadru festiv, Clubul "Wazary Dojo" premiindu-i pe luptatorii care, anul trecut, s-au clasat in Top 10. Acestia sunt: Mara Stefania Stoian - locul 1, Miruna Stefania Iacob - locul 2, Ana Maria Stefania Neagu - locul 3, ... citește toată știrea