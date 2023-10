In acest weekend, Primaria si Consiliul Local al municipiului Vaslui invita iubitorii de film la Teatrul de Vara, pentru a viziona doua dintre cele mai noi si mai de succes filme. Este vorba despre "Avatar: Calea apei" si "Moarte pe Nil", filme realizate in 2022.In cadrul Weekendului Cinematograf, municipalitatea vasluiana va invita la sfarsitul acestei saptamani la o proiectie de filme in aer liber. Astfel, astazi, vineri, 13 octombrie 2023, de la ora 19.45, la Teatrul de Vara va rula "Avatar: ... citeste toata stirea