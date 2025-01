Winter Cup Vaslui la fotbal in sala, la a XII-a editie

Vineri, 31 ianuarie 2025, va debuta cea de-a XII-a editie a Winter Cup Vaslui la fotbal in sala, cea mai importanta competitie de acest gen desfasurata in Moldova. Peste 30 de echipe sunt asteptate sa participe la cele 3 turnee, Winter Cup Vaslui OPEN, Winter Cup Vaslui OLD BOYS (39+) sau Winter Cup Vaslui Under19, unde vor fi arbitrate de cei mai buni arbitri vasluieni si din Moldova.Asociatia Judeteana de Fotbal (AJF) Vaslui impreuna cu Primaria Vaslui, Directia Judeteana pentru Sport si ... citește toată știrea