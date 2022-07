Workshop pentru realizarea unei harti turistice "Pe urmele lui Stefan cel Mare"

In perioada 13-15 iulie, in cadrul proiectului transfrontalier "Pe urmele lui Stefan cel Mare", care se implementeaza in cadrul Programului Operational Comun "Romania-Republica Moldova 2014-2020", la Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui s-a desfasurat workshop-ul intitulat "Elaborarea unor strategii de promovare a ctitoriilor stefaniene transfrontaliere Vaslui-Hincesti cu impact asupra iubitorilor turismului istoric si cultural".La activitatile prevazute in program au participat 22 ... citeste toata stirea