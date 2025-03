Zeci de copii sub 3 ani, diagnosticati cu malnutritie intr-un judet din tara

In judetul Vaslui, 72 de copii cu varsta de pana la 3 ani au fost diagnosticati anul trecut cu malnutritie proteino-calorica, iar numarul total al copiilor aflati in evidenta cu aceasta afectiune a ajuns la 91. Conform Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, situatia s-a mentinut la un nivel constant in ultimii ani, cazurile fiind intalnite in special in mediul rural, unde conditiile de trai precare si alimentatia insuficienta contribuie la aparitia acestei probleme.Datele furnizate de ... citește toată știrea