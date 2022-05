Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma (autospeciala echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare), o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate, pentru asigurare masuri PSI in urma producerii unui accident rutier in localitatea Gura Vaii, comuna Stanilesti. In accident au fost implicate doua autovehicule (un autoturism si o autoutilitara) in care se ... citeste toata stirea