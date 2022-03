Zeci de politisti vasluieni au fost cercetati, in 2021

Comportament necorespunzator la serviciu, in familie sau in societate, neglijenta in indeplinirea indatoririlor de serviciu sau intarzieri repetate in solutionarea lucrarilor, acestea sunt principalele abateri pentru care politistii vasluieni au fost cercetati disciplinar in 2021. La solicitarea ziarului Vremea Noua, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Vaslui ne-a comunicat ca pe parcursul anului trecut 40 de politisti din judet au fost cercetati disciplinar.Potrivit lui Bogdan Gheorghita, ... citeste toata stirea