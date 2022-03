Zero trenuri in gara din Falciu, deschiderea anuntata cu fast, nu a mai avut loc!

Anuntata de catre ministrul Sorin Grindeanu, deschiderea liniei ferate Zorleni-Falciu s-a dovedit o mare pacaleala. Si asta pentru ca nici macar o locomotiva nu a sosit in gara din Falciu. Cat despre garnituri de tren cu refugiati, nici vorba de asa ceva. Pe surse, am aflat ca linia ferata atat de disputata in aceste zile nu va fi redeschisa curand in conditiile in care echipele care lucreaza la curatarea celor 60 de km de cale ferata de vegetatia uscata s-au impotmolit prin padurile de pe raza ... citeste toata stirea