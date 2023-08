In cea de-a treia zi a Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui sportul are intaietate: de la ora 9.00, are loc o competitie de baschet pe terenul de sport de la Liceul "Mihail Kogalniceanu", dupa care, de la ora 10.00, va avea loc un simultan de sah la Centrul "Prietenia" Vaslui si o demonstratie de karate traditionale. Vor urma expozitii - precum "Vacantele si concediile romanilor in perioada comunista", la Muzeul Judetean, ora 11:00, vernisaje, Nunta de Aur si un spectacol folcloric, de la ... citeste toata stirea