Peste 1.000 de elevi din anul terminal de liceu se afla miercuri dimineata in Centrul Civic al municipiului Vaslui in cadrul "Zilei Absolventului", eveniment reluat anul trecut, dupa o pauza de doi ani, cauzata de pandemie.Autoritati locale si judetene, cadre didactice si directorii liceelor vasluiene, dar mai ales peste 1.000 de elevi din ultimul an de licei vor participa, miercuri, la o noua editie a Zilei Absolventului, eveniment reluat anul trecut, dupa o pauza de doi ani, cauzata de ... citeste toata stirea