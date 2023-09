Oana Sirbu, Aurelian Temisan si Ileana Sipoteanu sunt artistii care se vor afla in concert sambata, 1 octombrie 2023, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, in cadrul unui spectacol pe care Primaria municipiului Vaslui il organizeaza pentru batranii orasului.1 octombrie, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice va fi marcata in municipiul Vaslui printr-un spectacol artistic. Intitulat "Clipe de ... citeste toata stirea