Al cincilea succes stagional pentru CSM Vaslui

In ultimul sau meci, disputat acasa, echipa de handbala municipiului Vaslui, CSM Vaslui, a obtinut cel de-al cincilea succes, la limita, in acest sezon in fata echipei CSM Oradea, scor 25-24."Obtinem cel de-al cincilea succes stagional, dupa un meci echilibrat, in care adversara a dat totul pentru a obtine un rezultat pozitiv", au scris cei de la CSM Vaslui pe pagina proprie de socializare, precizand ca succesul obtinut a venit in ciuda multor accidentari si jucatori indisponibili din cauza ... citeste toata stirea