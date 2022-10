Atleta CSS Barlad, vicecampioana nationala la 10.000 metri mars

Atleta Sorana Esutu, legitimata la CSS Barlad, este proaspata vicecampioana nationala in proba de 10.000 metri mars la categoria U20. Rezultatul excelent a fost obtinut in week-end, la etapa finala a Campionatului National de Mars, de la Timisoara.Municipiul Timisoara a gazduit duminica, 23 octombrie, Campionatul National de Mars pentru Seniori si Tineret (U23) - 10 kilometri - Individual si pe Echipe, desfasurat in jurul Stadionului "Dan Paltinisanu". Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad a ... citeste toata stirea