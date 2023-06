Unul din cei doi atleti legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad care au participat, in week-end, la etapa finala a Campionatului National U20, de la Craiova, a obtinut rezultate excelente, reusind sa urce pe podium. Este vorba despre Dragos Ionut Nastasa, in varsta de 17 ani, inclus in categoria U18 (Juniori 2).Antrenat de profesorul Lucian Bolgar, sportivul a concurat in doua probe de viteza, respectiv 400 metri si 800 metri. Chiar daca s-a intrecut cu atleti mai mari si mai ... citeste toata stirea