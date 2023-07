Rezultat extraordinar obtinut, in week-end, de atletul Dragos Ionut Nastasa, legitimat la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad, in cadrul etapei finale a Campionatului National U18, ce a avut loc in Bucuresti! Sportivul in varsta de 17 ani, inclus in categoria U18 (Juniori 2) si antrenat de profesorul Lucian Bolgar, a cucerit medalia de aur si titlul de campion national in proba de 400 metri.S-a intamplat sambata, in prima zi a campionatului, Dragos reusind sa treaca linia de finis primul (timp ... citeste toata stirea