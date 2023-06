Rezultat extraordinar obtinut, in week-end, de atleta Sorana Esutu, legitimata la CSS Barlad, la Campionatul National de Mars pe sosea, desfasurat in Bucuresti. Sub indrumarea antrenorului Lucian Bolgar, sportiva a concurat in proba de 20 kilometri si a cucerit titlul de campioana la individual la Tineret si pe cel de vicecampioana cu echipa la Senioare. Nu in ultimul rand, tot la individual, dar la Senioare, a castigat medalia de bronz.Capitala a gazduit sambata, 17 iunie, Campionatul ... citeste toata stirea