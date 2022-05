Baladenii U15, campionii Romaniei la rugby

In urma finalei disputate, la finele saptamanii trecute, in cadrul Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) U15 - editia 2021-2022, echipa de rugby U15 din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a castigat medalia de aur. Asa cum au sperat inca de la calificarea in ultima etapa, sportivii antrenati de Florin Ibanescu si-au dorit titlul de campioni nationali si l-au obtinut.S-a intamplat duminica, 15 mai, incepand cu ora 16.30, pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti, ... citeste toata stirea