Zilele trecute, unul dintre luptatorii legitimati atat la Clubul Sportiv "Brazilian Power Team" (BPT) Barlad cat si si Clubul Sportiv "Vipguard" Tecuci a cucerit o medalie de aur si una de argint in cadrul Turneului Tomis Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) Open.Cea mai importanta competitie a verii s-a aflat la cea de-a opta editie si s-a desfasurat sambata, 24 iunie, in incinta Salii Sporturilor din Constanta.Turneul s-a desfasurat pe sectiunile GI (cu kimono) si NO-GI (fara kimono). In total, pe ... citeste toata stirea