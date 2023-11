Sportivul Mihai Gheghici, din Barlad, legitimat la clubul de arte martiale CS "Vipguard" Tecuci, a cucerit, in week-end, doua medalii de aur si una de argint la Campionatul Europei de Grappling NAGA (North American Grappling Association) din Limburg, Germania. In plus, desi are doar 11 ani, a reusit sa castige, pentru al doilea an consecutiv, centura de campion NAGA.Sambata, 11 noiembrie, Complexul Sportiv Kreissporthalle din orasul Limburg, Germania, a gazduit editia din acest an a ... citeste toata stirea