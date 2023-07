In acest week-end, cele doua loturi de seniori ale Romaniei 7s, feminin si masculin, participa la Women's 7s Championship Series / Men's 7s Championship (Campionatul European), de la Hamburg, Germania. Printre jucatorii care s-au deplasat in Germania se numara si doi barladeni, in speta Ana-Maria Calin, legitimata la CS Politehnica Iasi, si Teodor Ursu, legitimat la CSU ELBI Cluj.Oficialii Federatiei Romane de Rugby au anuntat, zilele trecute, care sunt cele doua echipe nationale ale Romaniei ... citeste toata stirea