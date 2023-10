Printre jucatorii convocati la nationala de juniori Under 16 a Romaniei de staff-ul tehnic al Federatiei Romane de Baschet se numara si unul dintre fostii componenti ai echipei Baschet Club Sonicks Junior Barlad, antrenat de Vlad Sirbu. Este vorba despre sportivul Alexandru Cernat, elev in clasa a IX-a, ce a fost transferat chiar in acest an la Academia de Baschet Phoenix Galati.Alaturi de ceilalti sportivi selectionati din tara, acesta a participat, timp de trei zile (29 septembrie - 1 ... citeste toata stirea