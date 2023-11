Echipa de fete Under 15 legitimata la Asociatia Baschet Club (ABC) Sonicks Junior Barlad participa la Campionatul Regional de Baschet Iasi, ce se desfasoara in perioada octombrie 2023 - mai 2024. Deja, in week-end-ul 28-29 octombrie, baschetbalistele antrenate de Vlad Sirbu au jucat meciurile aferente primei etape a competitiei, la final clasandu-se pe locul al doilea.Celelalte echipe inscrise in campionat alaturi de Sonicks Junior ... citeste toata stirea