Rezultat excelent obtinut de canotoarea Adriana Ailincai (casatorita Adam), din comuna Valeni, la Campionatul European de Seniori, desfasurat in acest week-end, la Bled, Slovenia. Sportiva a concurat in proba de opt plus unu (W8+) si a reusit sa cucereasca titlul continental si medalia de aur alaturi de colegele de ambarcatiune.Intre 25-28 mai, Lacul Bled de langa orasul cu acelasi nume din Slovenia a gazduit Campionatul European de Canotaj pentru Seniori, la care au luat parte 229 de echipaje ... citeste toata stirea