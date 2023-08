Rezultat fenomenal obtinut, duminica, de singura reprezentanta a judetului la Campionatul European de Canotaj Under 23, din Germania. Ana Maria Matran, caci despre ea este vorba, a reusit sa cucereasca titlul continental in ambele probe in care a concurat, in speta patru rame cu carmaci (BW4+) si opt plus unu (BW8+1).Intre 26-27 august, lacul Elfrather See, aflat langa orasul Krefeld, din Germania, a gazduit o noua competitie internationala majora din sezonul pe apa 2023, din calendarul ... citeste toata stirea